马吉利斯议员：应在宪法层面确立坚戈地位

据他介绍，国家货币是界定国家经济独立性与主权的重要指标之一。拥有本国货币，有助于实施独立的货币政策，保障金融体系稳定，保护国内市场，并能够更有效地应对全球性经济危机。

—坚戈与我国公民的日常生活息息相关，广泛应用于薪资支付、商品贸易、劳务服务以及各类经济往来之中。因此，坚戈不仅是国家经济运行的重要机制，也在很大程度上影响着社会的福利水平。国家货币反映了国家发展的历史进程以及独立以来积累的经验。坚戈见证了哈萨克斯坦对自主发展道路的选择，标志着我国已成为一个在财政和制度层面完全独立的国家，-霍扎纳扎洛夫在会上表示。

作为共和（Respublica）党领袖，他认为，在宪法层面确立坚戈的地位，有助于进一步明确哈萨克斯坦经济自主的基本原则。这一举措将在基本法层面强化坚戈的制度性意义，确保国家在金融货币流通领域政策的连续性，并在长期视角下夯实金融与宏观经济稳定的法律基础。

—通过在基本法中固定这一问题，我们可以从根本上消除争议，防止未来出现各种传闻或投机性言论。在当前全球金融架构持续演变的背景下，对国家货币问题作出明确、清晰的规范显得尤为重要。在这样的时期，在最高法律层面确立国家对本币的立场，具有极其重要的现实意义，-霍扎纳扎洛夫表示。

霍扎纳扎洛夫进一步强调，在宪法中明确国家货币地位，将有助于凸显经济自主权，提升坚戈的制度价值，并确保财政与货币政策的连贯性。

—目前，坚戈的地位主要由法律加以规范。根据《哈萨克斯坦共和国国家银行法》，坚戈是我国的国家货币。然而，鉴于全球金融体系正处于深刻变动之中，我认为在宪法层面明确这一问题至关重要。在宪法中列明国家货币是国际通行做法。土耳其、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦等国的宪法均包含金融体系相关准则，而阿塞拜疆、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦则在基本法中明确规定了货币单位，-他说。

【编译：阿遥】