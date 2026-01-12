哈萨克斯坦住房租赁市场一年涨超13%

其中，巴甫洛达尔市租赁价格一年内激增42.9%，彼得罗巴甫尔上涨40.9%，阿克托别增长30.4%，乌斯卡曼涨幅为23.1%。

三大城市租金动态

2025年4月至12月期间，全国主要城市租赁价格呈现稳步上涨态势。全国每平方米平均租金从4558坚戈升至5024坚戈。

阿斯塔纳：从5005坚戈升至5551坚戈，涨幅10.9%； 阿拉木图：从5437坚戈升至5965坚戈； 奇姆肯特：从3917坚戈升至4252坚戈。

目前，阿拉木图和阿斯塔纳仍保持全国最高租金水平。而在各州中心城市中，塔拉兹市租金最低，每平方米平均仅2401坚戈。

五年涨幅回顾

统计显示，过去五年全国租赁市场价格整体翻倍以上。与2020年12月相比，全国平均租金涨幅超过一倍。

阿拉木图五年内租金上涨2.6倍；

卡拉干达上涨2.5倍；

阿斯塔纳上涨2.3倍。

仅2025年第四季度，全国租赁价格环比上涨6%。这一持续上涨反映出住房需求旺盛与供给紧张并存的现实。

【编译：木合塔尔·木拉提】