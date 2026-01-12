14:48, 12 一月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦住房租赁市场一年涨超13%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦改善型住宅租赁价格已升至每平方米平均5024坚戈，过去八个月涨幅达10.2%。据国家统计局数据，自2024年12月以来，全国平均租赁费用累计上涨13.1%，部分地区涨幅远高于全国水平。
其中，巴甫洛达尔市租赁价格一年内激增42.9%，彼得罗巴甫尔上涨40.9%，阿克托别增长30.4%，乌斯卡曼涨幅为23.1%。
三大城市租金动态
2025年4月至12月期间，全国主要城市租赁价格呈现稳步上涨态势。全国每平方米平均租金从4558坚戈升至5024坚戈。
- 阿斯塔纳：从5005坚戈升至5551坚戈，涨幅10.9%；
- 阿拉木图：从5437坚戈升至5965坚戈；
- 奇姆肯特：从3917坚戈升至4252坚戈。
目前，阿拉木图和阿斯塔纳仍保持全国最高租金水平。而在各州中心城市中，塔拉兹市租金最低，每平方米平均仅2401坚戈。
五年涨幅回顾
统计显示，过去五年全国租赁市场价格整体翻倍以上。与2020年12月相比，全国平均租金涨幅超过一倍。
- 阿拉木图五年内租金上涨2.6倍；
- 卡拉干达上涨2.5倍；
- 阿斯塔纳上涨2.3倍。
仅2025年第四季度，全国租赁价格环比上涨6%。这一持续上涨反映出住房需求旺盛与供给紧张并存的现实。
【编译：木合塔尔·木拉提】