航空客运量一年增长40% 哈国航空市场迎来强劲增长

（哈萨克国际通讯社讯）根据国际航空运输协会（IATA）发布的《世界航空运输统计报告》（World Air Transport Statistics），2025年哈萨克斯坦航空旅客运输量达到1810万人次，同比增长40%，成为全球航空客运增长最快的市场之一，并在中亚地区位居首位。

报告显示，哈萨克斯坦是中亚航空客运市场增速最高的国家。排名第二的乌兹别克斯坦航空旅客运输量同比增长16.9%，达到1250万人次。

国际航空运输协会此次发布的报告汇总了2025年全球航空运输业的主要指标，数据来源于全球1315家航空公司的运营统计。

报告指出，2025年全球国际航线商务舱和头等舱旅客数量达到1.097亿人次，同比增长4.5%，占国际航空旅客运输总量的5.5%。

从地区来看，拉丁美洲的高端航空客运市场增长最为显著，商务舱和头等舱旅客数量同比增长22.1%，达到400万人次。按绝对数量计算，欧洲位居全球第一，2025年共有3970万人次选择乘坐商务舱和头等舱出行。

此外，亚太地区仍是全球航空运输最繁忙的区域。数据显示，全球客流量最大的航空线路为韩国济州国际机场至首尔金浦国际机场航线，2025年该航线旅客运输量达到1330万人次。

全球最繁忙的十大航空线路中，有九条位于亚太地区，且均为国内航线。

按国家统计，美国继续保持全球最大航空客运市场地位，2025年航空旅客运输量达到8.901亿人次；中国以7.761亿人次位居第二。不过，在航空客运增长速度方面，哈萨克斯坦及其他中亚国家表现尤为突出。

国际航空运输协会表示，哈萨克斯坦航空旅客运输量同比增长40%，反映出该国航空运输市场正在快速扩张。近年来，中亚地区航空市场的发展主要得益于旅客出行需求不断增长、国际航线持续增加以及区域航空互联互通水平的提升。