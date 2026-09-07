莫因特—克孜勒扎尔铁路全线轨道贯通 年内将投入运营

（哈萨克国际通讯社讯）全长323.3公里的莫因特—克孜勒扎尔铁路日前实现全线轨道贯通。这一重要节点的完成，标志着哈萨克斯坦重点交通基础设施项目建设取得阶段性进展。

莫因特—克孜勒扎尔（Мойынты—Қызылжар）铁路横跨乌勒套州和卡拉干达州。项目旨在进一步提升哈萨克斯坦交通物流潜力，拓展国际运输线路，并提高出口和过境运输能力。

按照规划，该铁路投入运营后将成为跨里海国际运输路线，即“中间走廊”的重要组成部分，有助于加强区域交通互联互通，提高货物运输效率。

新铁路建成后，相关货运线路将缩短149公里，同时减轻莫因特—扎雷克（Мойынты—Жарық）铁路区段的运输压力，提高集装箱班列运行速度，并进一步扩大货物运输和过境运输能力。

当前，随着“中间走廊”货运需求增长，沿线铁路基础设施扩建日益受到国际关注。专家认为，铁路基础设施建设速度可能对铁路货运服务需求产生重大影响，而基础设施建设、各方协调以及供应链韧性仍是确保该运输走廊长期稳定运行的重要因素。

目前，莫因特—克孜勒扎尔铁路项目正按计划推进。施工现场约有2000名专业人员参与建设，投入各类机械设备超过700台（套）。

按照计划，该铁路将于今年内投入运营。