因销售危险商品及劣质玩具，欧盟向Temu开出2亿欧元罚单

欧盟委员会指出，Temu平台上曾销售包括不符合安全标准的儿童玩具、存在缺陷的充电设备以及其他严重威胁消费者健康与安全的劣质产品。

布鲁塞尔方面表示，Temu未对平台展示商品实施有效监管，未能及时识别并拦截非法及危险商品的销售风险。欧盟强调，该公司行为违反了《欧盟数字服务法案》。

据悉，欧盟于2024年10月启动针对Temu的调查。审查过程中，独立专家对平台商品进行了匿名采购抽检。结果显示，通过Temu购买的充电设备中，相当大比例未能通过基本电气安全测试。此外，专家还查获多种含有化学物质超标的危险儿童玩具，以及存在易造成儿童窒息等安全隐患的小型易拆卸零件产品。

根据欧盟委员会裁定，Temu必须在8月28日前提交行动计划，明确加强平台商品监管及消除现有违规行为的具体措施。随后，欧盟委员会将利用两个月时间评估该公司整改落实情况及合规水平。

对此，Temu发表声明称不认同欧盟决定，认为罚款金额不合理。Temu代表指出，欧盟委员会结论主要基于2024年调查情况，并不能代表平台目前实际运行状态。

此次针对Temu的罚款，是欧盟在《数字服务法案》框架下开出的第二大罚单。此前，欧盟曾针对某社交平台开出过1.2亿欧元罚款。

据此前报道，截至2024年底，哈萨克斯坦电子商务市场规模已达3.2万亿坚戈，同比增长33%。随着在线贸易的飞速发展，电商领域的消费者维权案件也呈上升趋势。目前，涉及该领域的消费者投诉已占总投诉量的约22%，其中约2%的投诉指向海外电商平台。投诉的主要内容包括：商品及卖家信息不透明、实物与描述不符、平台拒绝退货退款以及电信诈骗案件频发等。