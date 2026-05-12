今年第一季度人口迁移净增长5208人 国际移民成主要来源

数据显示，今年第一季度共有6197人从国外迁入哈萨克斯坦，989人离境。其中，大部分移民来自独联体国家，人数达4423人。按来源国来看，乌兹别克斯坦以2275人位居首位，俄罗斯为1265人。在非独联体国家中，来自中国的移民人数最多，达到1260人。

在国内人口流动方面，今年前三个月共有46.5827万人更换居住地。其中，23.088万人跨地区迁移，23.4947万人在本州范围内迁移。

阿斯塔纳市人口增长最为明显。数据显示，今年前三个月共有86691人迁入首都，67927人迁出，人口净流入达到18764人。

此外，阿拉木图市人口净增长6547人，奇姆肯特市人口净增长3670人，阿拉木图州则增加5804人。

与此同时，突厥斯坦州人口流失最为严重，净减少10693人；江布尔州人口净减少4351人。

数据显示，20至24岁以及30至34岁群体是人口迁移最活跃的年龄段。

在迁移原因方面，“其他原因”占比最高。此外，因工作迁移的人数为42708人，因学习迁移的人数为12381人。

【编译：达娜】