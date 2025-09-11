卢布交易一日激增47%：哈萨克斯坦证券交易所交易火热

经济学家埃尔达尔·沙姆苏特迪诺夫指出，哈萨克斯坦的美元汇率相对于俄罗斯市场仍处于较低水平。

例如，莫斯科交易所天然气价格按1美元兑85.0卢布的汇率计算，相当于541.9坚戈，而哈萨克斯坦的价格更低。现金市场汇率（1美元兑86.81卢布→553.6坚戈）则更高。与交易所相比，价差约3.8坚戈；与现金市场相比，则高达15.5坚戈。

理论上，这一价差为套利交易提供了机会，即在哈萨克斯坦买入美元并在俄罗斯卖出可能获利。

不过，沙姆苏特迪诺夫强调，实际收益将受佣金和监管限制的影响而受限。

美元/坚戈交易当日活跃度保持中等水平，交易额2.12亿美元，成交752笔。交易区间在537.4–538.9坚戈之间。美元一度测试538.5坚戈阻力位，但未能突破。

收盘时汇率报538.11坚戈，显示市场在537–539坚戈的狭窄通道内趋于稳定。

卢布/坚戈隔夜交易对在6.37–6.42坚戈区间波动，平均汇率定格在6.375坚戈。卢布交易占比23.3%，美元占比76.7%。

