美元一周上涨6.78坚戈 坚戈对欧元同步走弱

（哈萨克国际通讯社讯）过去一周，哈萨克斯坦坚戈兑美元和欧元汇率明显走弱，其中美元在下半周升值速度加快。

周一日间交易结束后，美元兑坚戈加权平均汇率为1美元兑457.99坚戈，周二升至458.48坚戈。

坚戈在下半周贬值幅度进一步扩大。美元汇率一度单日上涨3.28坚戈，升至462.30坚戈，随后继续走高。

截至周五收盘，美元兑坚戈加权平均汇率达到1美元兑464.77坚戈。与周初相比，美元一周累计上涨6.78坚戈，涨幅约为1.5%。

汇率变化也反映在主要城市兑换点的报价中。阿斯塔纳美元卖出价由周初约462坚戈升至周五的467坚戈；阿拉木图由约459.88坚戈升至465.66坚戈；奇姆肯特则由459.87坚戈升至466.29坚戈。

欧元兑坚戈同样走强。阿斯塔纳兑换点的欧元卖出价由周初约538.97坚戈升至周五的542.99坚戈；阿拉木图由535.81坚戈升至543.39坚戈；奇姆肯特则由537.93坚戈升至542.29坚戈。

相比之下，俄罗斯卢布汇率一周内未出现明显上涨。阿拉木图卢布卖出价由5.44坚戈降至5.40坚戈，奇姆肯特由5.40坚戈降至5.32坚戈，阿斯塔纳则由5.50坚戈降至5.45坚戈。

总体来看，本周哈萨克斯坦外汇市场的主要变化是坚戈兑美元和欧元走弱，其中美元在周后半段涨势最为明显。美元兑坚戈加权平均汇率从周初不足458坚戈升至周五接近465坚戈。