世卫：以哈同意在加沙地带暂时停火 为儿童接种脊灰疫苗

据报道，当天，世界卫生组织驻巴勒斯坦被占领土代表皮佩尔科恩在纽约联合国总部的记者会上表示，接种活动将于9月1日开始。根据协议，首先在加沙地带中部停火三天，然后在加沙地带南部停火三天，最后在加沙地带北部停火三天。

报道称，停火时间为当地时间早上6时至下午3时。相关方还同意，如有必要，每个地区的停火时间可延长一天。

皮佩科恩说，第一轮脊灰疫苗接种四周后需要进行第二轮接种。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安当天在加沙地带人道局势会议告诉联合国安全理事会，“根据我们的经验，我们知道通常需要额外一两天时间才能实现足够的覆盖率”。

瑞安称，“每轮接种需要至少90%的覆盖率，才能阻止疫情爆发并防止脊灰病毒在国际蔓延。”

联合国秘书长古特雷斯日前也表示，脊灰病毒已在加沙地带传播，儿童面临危险，联合国已准备在加沙地带为64万多名10岁以下儿童接种脊灰疫苗，世卫组织已批准发放160万剂脊灰疫苗。

脊髓灰质炎(脊灰)俗称小儿麻痹症，是脊灰病毒引起的急性传染病，主要影响五岁以下儿童，病情严重时可能瘫痪或死亡。此病尚无治愈方法，接种疫苗是预防脊灰病毒最经济有效的方法。