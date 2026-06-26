哈萨克斯坦一季度接待外国游客300万人次

从客源结构来看，哈萨克斯坦入境外国游客仍主要来自周边邻国。其中，来自乌兹别克斯坦的游客数量位居首位，达110万人次；其次分别为吉尔吉斯斯坦（72.35万人次）和俄罗斯（56.47万人次）。

与此同时，哈萨克斯坦旅游基础设施仍在持续扩容。截至2026年4月1日，全国共有酒店、度假中心及各类住宿设施4505家，较去年同期增加192家。

2026年1月至3月，全国住宿设施累计接待游客200万人次，其中超过80.2万人次选择前往哈萨克斯坦境内各类度假区。

当前最受欢迎的度假目的地依次为：

阿拉木图山区集群：50.93万人次；

舒钦斯克-布拉拜度假区：11.67万人次；

曼格斯套度假区：5.33万人次；

突厥斯坦旅游区：3.94万人次；

阿尔泰度假区：3.03万人次。

2026年第一季度，全国各类住宿设施提供的服务总额达到694亿坚戈，同比增长13.9%。

此外，哈萨克斯坦酒店业整体水平也在稳步提升。目前，全国共有五星级酒店23家、四星级酒店45家及三星级酒店26家。