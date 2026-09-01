克孜勒奥尔达州一座现代化大米加工厂正式投产

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据农业部新闻处消息，克孜勒奥尔达州本土企业“Абзал и К”公司正式启用一座现代化自动化大米加工厂。新工厂的投产将推动该行业生产能力提升2.5倍，同时进一步扩大出口潜力，提高大米加工效率。项目总投资额达10亿坚戈。

该企业每小时可生产12吨大米。得益于现代化设备的投入使用，生产过程中产生的废料量得到最大限度压缩，目前仅占3%至4%。

工厂引入了现代化生产自动化和数字化管理技术。所有生产工艺均通过统一数字系统进行监控，产品质量则以在线方式实时跟踪。这些措施有助于提高生产效率，确保产品质量稳定，并减少原材料损耗。

企业同时高度重视资源节约和生产过程的环保性。为部分满足企业的用电需求，公司配套使用了自有太阳能发电站，使工厂能够利用可再生能源满足部分电力需求。

该公司已形成从水稻种植、加工到成品生产的完整生产链条。

公司自有水稻种植基地位于克孜勒奥尔达州锡尔达里亚区，总面积达3,000公顷。大米加工厂主要生产碾白米以及其他成品粮。

新工厂的投产还将有助于企业进一步拓展外部销售市场。目前，该公司50%的产品供应哈萨克斯坦国内市场，其余50%出口至独联体国家、蒙古国和伊拉克。

值得一提的是，克孜勒奥尔达州目前仍是哈萨克斯坦主要的水稻种植区，全国水稻总产量的90%来自该州。

据此前报道，今年上半年，克孜勒奥尔达州共捕捞鱼类2300吨，其中93%来自北咸海。