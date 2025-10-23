中文
    11:58, 23 10月 2025 | GMT +5

    卡拉干达设计师以煤炭首饰亮相米兰时装周

    哈萨克国际通讯社讯）据卡拉干达州政府消息报道，来自卡拉干达的珠宝品牌TuLOla亮相米兰时装周，其创始人奥尔加·策勒以独特的创意——以卡拉干达煤炭为主要材质制作首饰，在国际时尚舞台上展示了哈萨克斯坦设计的独特魅力。

    奥尔加自2016年起开始设计配饰，最初使用天然宝石、皮革、珠宝树脂等材料进行创作。2019年，她在一个以哈萨克斯坦各城市为主题的艺术项目中首次尝试使用煤炭，创作了代表卡拉干达这座矿业城市的作品——以煤炭为材质的耳环。

    “最初的耳环其实无法佩戴，因为煤炭太脆，还会弄脏皮肤和衣服。后来我学会了稳定化处理煤炭的方法，使用珠宝树脂进行加固，这样煤炭既不易碎，也不会掉色或染污。”
    ——奥尔加·策勒介绍说。

    经过多年研究，奥尔加逐渐熟悉了不同种类煤炭的质地与特性。她居住在一所私人住宅内，通常自购煤炭用于取暖，但偶尔会发现带有矿物闪光的煤块，这些反而成为她作品中的珍贵素材。她表示，无烟煤（anthracite）是最美丽、质地最坚硬的煤炭品种。

    “当然，这种高品质煤炭并不用于取暖，那样成本太高。现在我常用的煤都是从熟悉的供应商那里特意挑选的，他们知道我在做什么，有时会专门为我留下一小桶无烟煤。”
    ——她笑着补充道。

    奥尔加的作品曾多次在哈萨克斯坦国内的设计竞赛和艺术展览中获奖。今年9月底，她携带自己的煤炭首饰系列首次登上米兰时装周舞台，获得了欧洲时尚界专家的高度评价。评论认为，她的作品兼具创新性、美学与地域象征意义，展现出独特的艺术视角。

    未来，奥尔加计划继续发展TuLOla品牌，拓展饰品种类，并将哈萨克斯坦设计理念推向更广阔的国际舞台。她将于11月分别亮相Kazakhstan Fashion Day和Turkey Fashion Week，继续展示融合自然与文化的独特创作风格。

    【编译：达娜】

