    特朗普称已下令封锁所有进出委内瑞拉受制裁油轮

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，美国总统特朗普16日在社交媒体上发文称，委内瑞拉现政府已被列为“外国恐怖组织”，他当天下令对所有进出委内瑞拉的受制裁油轮实施“全面彻底的封锁”。

    特朗普在社交媒体上写道：“由于窃取我们的资产、恐怖主义、毒品走私和人口贩卖等诸多原因，委内瑞拉政权已被列为外国恐怖组织。”

    特朗普还说，委内瑞拉目前被“南美洲历史上规模最大的舰队团团围住”，而且舰队“规模还将继续扩大”。

    特朗普10日宣布美军在委内瑞拉附近海域扣押一艘油轮，并称将“留下”油轮所载石油。美司法部长邦迪称，美方对这艘“用于运输委内瑞拉和伊朗石油的油轮”执行扣押令，该油轮“因参与支持外国恐怖组织的非法石油运输网络而受到美国制裁”。美国财政部11日在官网发布公告，更新委内瑞拉相关个人和实体制裁名单，新增制裁对象包括6艘油轮。委内瑞拉外交部长希尔谴责美军扣押油轮是“国际海盗行为”。

    近期，美国以“缉毒”为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，对委施压。特朗普11月底威胁可能“很快”通过陆路打击委内瑞拉“毒贩”。委内瑞拉多次指责美国意图通过军事威胁在委策动政权更迭，并在拉美军事扩张。

