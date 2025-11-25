中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    13:17, 25 11月 2025 | GMT +5

    2025软科世界一流学科排名：哈萨克斯坦实现首次入榜 中亚仅此一所

    哈萨克国际通讯社讯）据科学和高等教育部通报称，在2025年上海软科世界一流学科排名（ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects，简称GRAS）中，哈萨克斯坦首次有高校成功上榜。入选院校是全国领先的研究型大学——纳扎尔巴耶夫大学（Nazarbayev University，NU）。

    Nazarbayev University
    Фото: Nazarbayev University

    该排名是全球最具影响力的高校评估体系之一，以严格的学科科研质量指标著称，对全球大学的科研实力、国际发表、科技影响力等进行独立评估。

    在2025年的榜单中，纳扎尔巴耶夫大学成为 中亚地区唯一入榜的大学，并在三个学科方向进入全球排名：

    • 土木工程（Civil Engineering）：排名区间 301–400（首次入榜）

    • 电信工程（Telecommunication Engineering）：排名区间 301–400

    • 教育学（Education）：排名区间 401–500（首次入榜）

    上海软科此次对全球约2000所大学进行了评估。评价依据包括：诺贝尔奖得主数量、《Nature》《Science》等顶级期刊论文发表情况、科研产出质量、国际期刊引用率、教师队伍科研实力以及国际科研合作水平等多项指标。

    哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克表示，纳扎尔巴耶夫大学进入全球最具权威的学科排名系统，说明国际专家高度认可哈萨克斯坦科研成果的质量和发展潜力，有助于提升国家在全球高等教育领域的整体地位。

    此前，2025年10月公布的 《泰晤士高等教育》（THE）2026年世界大学排名中，纳扎尔巴耶夫大学位列401–500区间，并同时获得中亚与高加索地区第1名，以及独联体国家高校中第4名。

    纳扎尔巴耶夫大学校长瓦卡尔·艾哈迈德表示，进入学科排名体现了该校科研活跃度、研究质量以及国际合作的持续增强。学校将继续扩大科研布局，为学生、教师和研究人员提供更高水平的支持，并推动更多学科进入国际排名体系。

    【编译：达娜】

