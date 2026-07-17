哈萨克斯坦创意产业从业人员达15.67万人

据政府消息，哈萨克斯坦在世界知识产权组织（WIPO）创意产品和服务排名中，从第65位上升至第61位；在电影制作排名中，从第31位上升至第29位。

- 创意产业扶持基金已正式启动。其主要目标是到2029年将该行业占GDP的比重提升至2%，出口额增至1.15亿美元，企业数量增加6万家，行业就业人数增至18万人。-政府称。

此外，历史文化遗产的保护和推广工作也在持续推进。“乌斯图尔特：风景与狩猎陷阱”的申报已提交联合国教科文组织，以奥埃佐夫命名的哈萨克斯坦国家话剧院的现代化改造工程也已启动。同时，一项2026-2028年哈萨克斯坦在联合国教科文组织和伊斯兰教科文组织框架下开展的文化遗产保护综合规划也获得批准。

据政府报告显示，国内文艺团体赴新加坡、维也纳、北京和安塔利亚等地进行巡回演出。在阿拉木图，政府为文化工作者提供了60套公寓。

为了帮助全国580万青年，已有14635名青年通过“纳乌鲁兹”、“沃套”和“纳乌鲁兹工人”项目获得了补贴住房，总预算达3893亿坚戈。此外，政府还在实施“Jol Tap”、“Jumys Tap”和“Talaptan”项目，以降低青年失业率。