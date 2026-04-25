托卡耶夫总统视察创意产业发展基金办公室

视察期间，托卡耶夫总统了解了该基金的工作情况。该基金是根据国家元首的指示设立的，旨在支持国内创意产业发展。

总统获悉，新的空间将成为创意青年、投资者和游客的聚集地。

Фото: Акорда

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办公室采用展厅式布置，展示了创意产品开发的完整流程。这使得公众能够了解从最初的想法到最终产品的整个创意过程。

国家元首参观了珠宝和木工车间、音乐厅、地毯编织厅、美术厅以及时尚区。

“毡房胶囊”是这里的主要亮点之一。在这个空间里，传统的毡房被赋予了全新的科技感。该项目将数字艺术、多媒体内容和文化故事融合在一个平台中。

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托卡耶夫听取了关于打造国家品牌概念的简报。该倡议旨在通过对文化遗产进行符合现代潮流的全新诠释、发展创意产业以及强化民族认同，来提升国家的旅游潜力。

创意产业发展基金主要在四个领域开展工作：发掘和扶持青年人才、吸引投资以及改善基础设施。该基金致力于促进国内创意产品出口海外市场，并协调各区域中心设立的区域创意产业发展中心的各项活动。

如今，哈萨克斯坦创意经济领域约有4.8万家企业，雇佣了约16万人。电影、动画、游戏开发、数字艺术、时尚、设计和民间工艺等产业为该领域提供了强有力的支撑。

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【编译：小穆】