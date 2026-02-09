哈参议员呼吁以专业讨论引导新宪法社会对话

—新宪法草案自发布之日起，便在社会各界引发了热烈讨论。社交媒体上出现了各种评价，其中不乏一些仓促的结论，但这并非反常现象。从全球经验来看，任何宪法改革在初期都会引发情绪化反应，随后才逐步过渡到实质性内容的讨论。目前，我们正进入第二阶段，-杰克森拜指出。

她强调，宪法绝非只是一份法律文件，更是一项界定国家属性、社会价值观以及权力与公民之间平衡关系的根本契约。

—因此，宪法的每一项规范受到社会高度关注是完全合理的。初期出现各种疑虑和担忧也可以理解。但随着时间推移，讨论将逐步摆脱情绪干扰，转向专业层面。这是任何民主社会发展的自然过程，-杰克森拜说道。

在谈及国际先例时，她举例指出，2008年法国宪法改革方案在初审阶段同样引发了社会层面的激烈争论。

—然而，通过议会听证会以及系统性的普法解读，讨论逐渐回归法律范畴，改革最终得以平稳推进。2014年挪威的修宪进程起初也受到谨慎对待，但借助大规模的社会解释工作，改革内涵得以清晰呈现，从而增强了公众信任。其他国家的经验表明，公开对话和系统性解读能够有效提升宪法修正案的合法性，-她说。

杰克森拜提到，目前宪法委员会成员正积极面向公众，回答记者提问，并对复杂条款进行详细说明。

—在当前形势下，有一点非常明确：国家并未保持沉默。宪法委员会成员正在公开发表立场，回应媒体关切，并以通俗方式解析复杂条款。这是正确且必要的做法，-她表示。

她补充指出，这种开放态度有助于防范流言传播，帮助公众准确理解文本含义。

—毕竟，任何宪法文件都使用高度专业的法律语言，极易在传播过程中被简化为表层口号。只有通过专业解读，社会才能真正触及核心内容，-杰克森拜强调。

此外，她还指出，社会批评必须建立在对内容本质的理解之上。

—社会批评是民主进程的固有组成部分，但只有基于具体文本和具体条款，它才具有积极意义。如果讨论建立在传闻或被歪曲的信息之上，社会讨论的可能并非宪法本身，而是它的“影子”。在这种情况下，争论不仅无益，反而会加深疑虑。正如国际实践所显示，宪法改革的质量在很大程度上取决于批评的水平。讨论越专业、越具体、越深入，基本法的质量也就越高，-她表示。

最后，杰克森拜指出，当前社会讨论正逐步回归理性轨道。

—公民开始审阅草案的具体条款，进行对照并提出问题。这是社会讨论走向成熟的重要标志。讨论宪法不仅是政治家或法学家的职责，更是全社会的共同责任，-她总结道。

【编译：阿遥】