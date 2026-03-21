一块石头一段传奇：哈萨克力量文化的历史记忆

近日，作为“哈萨克力量地图”项目的一部分，“力士遗石之旅”考察团抵达该博物馆，近距离调研了这些曾见证这位向世界展示哈萨克力量艺术的传奇人物之力的历史遗物。

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы

—这里保存着哈吉穆罕举起过的石块、训练使用的器材，以及他在各地巡演时展示力量的巨石。此外，还有他在表演“胸口碎大石”时留下的石块碎片。馆藏中既有32公斤的石砝码，也有重达600公斤的山石，—博物馆部门负责人、哈吉穆罕的曾孙女梅瑞维特·阿斯勒汗克兹介绍称。

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据她介绍，这些珍贵文物中的每一件，都承载着如同传奇般动人的历史记忆。

传奇石砝码：见证从青涩到晚年

哈吉穆罕训练用的石砝码，是馆藏中最早登记且最具代表性的文物之一。其中两枚尤为引人注目：一枚重32公斤，为青年时期使用的标准型石砝码，石面清晰刻有“1895年”字样。

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另一枚重48公斤的哑铃石则更具特色，由天然山石手工凿刻而成，并经精确打磨达到所需重量，主要用于他晚年的训练和表演。

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战争年代的见证：碎石残片

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卫国战争期间，哈吉穆罕曾在全国进行义演。其中最著名的节目之一，是仰卧于地，将重约180至200公斤的巨石置于胸口，由铁匠以大锤击碎。馆内现存一块约25至30公斤的碎石残片，正是当年表演中飞溅留下的历史遗物。

巨型遗石：惊人的力量纪录

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350公斤的巨石：该石由哈吉穆罕于1946年举起，来源于图勒克巴斯县乌尔布拉克乡。

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130公斤的磨盘石：原存于图勒克巴斯县居民江丽·别克巴沃娃家中，为哈吉穆罕1946年巡演时随手掷出的石块。

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550公斤的红色磨盘石：产自克孜勒森尔村，曾存放在达尼亚尔别克·卡勒姆尔扎耶夫家中。据称，哈吉穆罕曾独自将其举起，而后来需6至7名成年男子合力方能将其抬上汽车。

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630公斤的白色磨盘石：1944年至1946年间，哈吉穆罕在博尔扎尔乡表演时举起，后长期保存在当地长者卓勒德拜的院中。

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480公斤的“巴彦阿吾勒之石”：2018年8月，由公务员库安尼什别克·阿卜杜哈帕尔自巴彦阿吾勒地区运回。其历史可追溯至1921年，当时哈吉穆罕应铁匠苏别克之邀，将村外一块巨石单手运回其家中。苏别克随后测量其重量，并在石面刻下诗句和年份作为纪念。

现代化的力量殿堂

值得一提的是，这座哈吉穆罕州立体育博物馆坐落于“西欧—中国西部”国际公路沿线。翻新后的展厅系统展示了这位哈萨克民族杰出人物的生平与体育成就，陈列有大量历史文献、珍贵照片及原始展品。

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展厅的亮点还包括：哈吉穆罕在卫国战争期间为前线捐赠的战斗机模型、其1938年至1943年居住过的房屋模型以及毡房。这些展品带领观众回望上个世纪，感受这位民族英雄为国奉献的精神。

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据悉，在突厥斯坦州政府支持下实施的“力士遗石之旅”科考项目，旨在系统研究哈萨克传统力量文化，梳理“力士遗石”的历史脉络，并将其作为国家文化遗产纳入现代公共视野。该项目由力量文化研究者阿布赉汗·哈勒纳扎若夫发起。

【编译：阿遥】