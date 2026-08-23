一院制库鲁尔泰意味着政治体系现代化——外国外交官

（哈萨克国际通讯社讯）8月23日，多国驻哈萨克斯坦外交官在阿斯塔纳国际观察员协助中心举行的记者会上，就哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举发表看法。外交官们表示，目前所观察到的投票过程符合相关法律规定，转向一院制库鲁尔泰是哈萨克斯坦政治改革进程中的重要变化。

巴勒斯坦国驻哈萨克斯坦大使、驻哈外交使团团长蒙塔塞尔·阿布·扎伊德（Монтасер Абу Зейд）表示，这是他第六次以观察员身份参与哈萨克斯坦的选举活动。

“就今天的选举而言，我们从早晨开始已经走访了多个投票站，没有发现任何违法违规情况。公民在没有受到任何压力的情况下，自愿并以积极的心态参加投票。我向哈萨克斯坦人民和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫祝贺此次民主的库鲁尔泰议员选举，并祝愿哈萨克斯坦人民和平、安全与稳定。”阿布·扎伊德说。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

土耳其驻哈萨克斯坦特命全权大使穆斯塔法·卡普朱（Мұстафа Капуджу）表示，能够参与这一基于2026年3月15日全民公投通过的新宪法举行的历史性事件，是一份莫大的荣幸。

卡普朱指出，在托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦正在推进大规模政治改革，而转向一院制库鲁尔泰意味着国家政治体系的现代化。

“在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下，国家正在实施大规模政治改革。转向一院制库鲁尔泰意味着政治体系的现代化。这不仅仅是一个象征性的举措。‘库鲁尔泰’这个词本身就是突厥世界的传统称谓，指的是讨论国家重大事务的议事集会。因此，在哈萨克斯坦共和国新宪法框架下并以其为基础举行的今天这场选举，是一项历史性事件。”卡普朱说。

他同时表示，当天的投票过程按照法律规定进行，众多国际组织作为观察员参与其中，整个选举过程保持公开透明。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

印度尼西亚驻哈萨克斯坦特命全权大使拉赫曼·穆罕默德·法杰罗埃尔（Рахман Мохамад Фаджроел）介绍，当天上午以来，他已经走访了3个投票站，并与选民、选举委员会成员以及政党代表进行了交流。

“我向投票站的选民、委员会成员和政党代表提出了问题，包括哈萨克斯坦民主和选举是否遵循国际标准，也就是有关自由选择和自由投票原则的问题。他们都回答说，一切都按照法律要求进行。因此，我想向哈萨克斯坦遵循自由、公正选举的国际标准表示祝贺。通过此次选举，哈萨克斯坦正在向全世界清楚展示自己是一个民主国家。”法杰罗埃尔说。

8月23日，哈萨克斯坦全国各地区举行首届库鲁尔泰议会选举，共有10423个投票站开展工作。