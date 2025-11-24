以色列宣布打死一名黎巴嫩真主党高级领导人

根据以色列国防军声明，塔巴塔拜上世纪80年代加入真主党，担任过一系列高级职务，包括真主党精锐拉德万部队指挥官、真主党在叙利亚行动的负责人等。本轮巴以冲突爆发后，塔巴塔拜出任真主党军事行动部门主管，负责整合作战态势和集结兵力。

声明说，在去年下半年真主党领导层大部分被以军消灭后，塔巴塔拜实际上负责指挥对以色列的作战行动。同年11月以黎停火后，他正式出任真主党“总参谋长”，领导该组织重建工作。

《以色列时报》报道，塔巴塔拜1968年出生于贝鲁特，母亲是黎巴嫩人，父亲是伊朗人，他在黎巴嫩南部长大。自2016年以来，美国一直通缉塔巴塔拜并悬赏500万美元征集相关线索。

以色列总理内塔尼亚胡在一份声明中说，以色列绝不允许真主党重建其势力，也绝不允许该组织再次对以色列构成威胁。他期待黎巴嫩政府履行解除真主党武装的承诺。

以色列声称将继续遵守以黎停火协议。然而，自停火协议达成以来，以色列不仅拒绝从黎南部完全撤军，还以真主党违反停火协议为由，频频对黎巴嫩发动空袭、造成死伤，并以此向黎政府施压。23日这次空袭是近几个月来以方首次空袭贝鲁特。