一座拥有百年历史的清真寺：扎尔肯特这座圣地有何独特之处

这座历史建筑位于扎尔肯特市中心，该城自10世纪中叶就已闻名。连接东西方的丝绸之路曾穿过这里。如今的扎尔肯特位于阿拉木图以东300公里处。

乍一看，这座清真寺以其独特的外观引人注目。它常常让人联想起佛教寺庙或中国古代宫殿。然而，这并不奇怪。毕竟，这座清真寺建于1887年至1892年，是由中国建筑师洪派克设计的。

Фото: Kazinform

据史料记载，这座清真寺由第一行会商人瓦里亚洪·尤勒达舍夫（Ualiyahun Yuldashev）用民众募集的资金建造而成。该建筑的设计融合了哈萨克斯坦和中亚地区最先进的建筑和施工技术。

该建筑群的整体设计包括正门、一座用于每日五次礼拜的小型清真寺、一所伊斯兰学校、一座大型主麻日清真寺、由烧蓝砖砌成的装饰性围墙，以及南北两侧的附加小门。

Фото: Kazinform

清真寺的正面朝东，宣礼塔高十九米。穹顶下的房间曾是清真寺首席伊玛目、清真寺工作人员、会计和在伊斯兰学校（经学院）授课的宗教教师的住所。宏伟的大门及其门楣装饰精美，饰有阿拉伯文诗句和纹饰。

Фото: Kazinform

这座清真寺总面积为28×54米，高14.5米，四周环绕着52根柱子。柱梁上雕刻着精美的木雕。这些柱子对于构建建筑框架和赋予其美感至关重要。建造这些柱子时未使用任何钉子，而是全部由木材切割雕刻而成。柱梁上的阿拉伯文铭文也成为一道亮丽的风景。清真寺内部的装饰中，还可以看到哈萨克羊角雕刻。

Фото: Kazinform

清真寺的砖砌结构也值得特别关注。其成分至今仍是研究人员的谜团。用于建造清真寺的粘土砖取自卡普恰盖地区的纯净沙土，在那里成型、干燥、加工，然后运往扎尔肯特。

Фото: Kazinform

在建筑群的主入口处，设有男女两间相互连通的伊斯兰学校（madrasah）。女校与一座小型主麻日清真寺相连。这座小型主麻日清真寺长11米，宽5米，可容纳约150人。这里每天举行五次礼拜。清真寺四周均为走廊。清真寺通过墙壁与南门相连。男校则与北侧高门相连。

大主麻日清真寺可容纳1500至1600人。它有十扇门、二十扇窗和一个通往宣礼台的楼梯。此外，还有122根支撑柱。这些柱子由非常坚固的黄松木制成。它们产自伊犁阿拉套山脉的高峰，经过彻底清洁和日晒干燥后，运到施工现场，用胶水打磨光滑，并用纱布包裹。最后，外层涂上厚厚的黑色漆，使其经久耐用。

Фото: Kazinform

这座清真寺有两层：一层是男士专用，二层是女士专用。然而，由于老旧楼梯存在安全隐患，如今通往二层的入口已关闭。

Фото: Kazinform

由于苏联政府政策的反复无常，这座清真寺建筑曾先后被用作电影院、粮仓和住宅。然而，在扎尔肯特社区的持续呼吁、时任潘菲洛夫区党委第一书记加雷姆·图尔甘巴耶夫的倡议，以及最重要的，在当代杰出人物、哈萨克斯坦人民的骄傲——丁姆哈梅特·阿赫梅特吾勒·库纳耶夫的支持下，这座历史建筑最终于1978年3月24日归还给了人民。此后，该建筑成为“扎尔肯特清真寺”建筑艺术博物馆，并一直发挥着历史和教育功能。

Фото: Kazinform

每天，有三四十名游客前来参观扎尔肯特清真寺建筑艺术博物馆，欣赏这座被誉为“杰特苏之珠”的建筑古迹及其历史展品。游客中不乏来自法国、新加坡、日本、中国等国家的公民。因此，这座历史建筑群正逐渐成为杰特苏市乃至整个杰特苏地区最吸引游客的景点之一。

Фото: Kazinform