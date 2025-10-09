哈萨克斯坦已与38国签署刑事司法合作协议

总检察院指出，其核心目标是确保在刑事追责、引渡违法者及遣返被判刑人员等方面与其他国家实现有效互动。

声明中表示：“签署国际协议是一个多阶段、复杂且耗时的过程，需充分考虑各国司法体系差异、宪法限制以及保障嫌疑人和被告权益的要求。自独立以来，哈萨克斯坦已与38个国家签署了83份双边协议，其中33份涉及刑事案件司法协助，24份涉及引渡，26份涉及被判刑人员的遣返。仅去年一年，总检察院就签署了9份新的国际协议，包括与秘鲁、摩洛哥（涵盖刑事司法协助、引渡和被判刑人员遣返的完整协议包）、卡塔尔（刑事司法协助和引渡）以及塞浦路斯（被判刑人员遣返）。其中，与摩洛哥王国签署的协议具有战略意义，有助于切断非洲与欧洲之间的跨境犯罪通道。”

据总检察院介绍，今年哈萨克斯坦与新加坡共和国签署了刑事司法协助协议。鉴于新加坡作为全球金融中心和贸易投资枢纽的地位，这一协议为打击犯罪和追回非法转移资产迈出了重要一步。

此外，2025年6月18日，欧洲委员会部长委员会批准了哈萨克斯坦总检察院发起的加入《欧洲委员会刑事司法协助公约》的申请。哈萨克斯坦加入该公约将使其执法机构能够与46个欧洲国家在刑事司法领域显著提升合作效率。

值得一提的是，在过去20多年中，哈萨克斯坦曾四次尝试加入该公约，但因部分欧洲委员会成员国的反对，申请屡次受阻。

总检察院强调：

“获得加入公约的邀请，是哈萨克斯坦检察官和外交官多年不懈努力的成果，也是对哈萨克斯坦刑事司法体系及法治原则信任的体现。相关工作仍在持续推进，并由总检察长亲自监督。”

【编译：木合塔尔·木拉提】