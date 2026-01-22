哈萨克斯坦租房市场一月再降温：全国平均租金环比下跌1%

降价城市主要集中在7座城市：阿斯塔纳、阿拉木图、彼得罗巴甫尔、乌拉尔、库斯塔奈、乌斯卡曼和奇姆肯特，租金降幅普遍在1—2%之间。巴甫洛达尔、阿克套和塔勒德库尔干出现小幅上涨，其余城市租金水平基本持平。

全国平均租金为每平方米3417坚戈。最低价出现在突厥斯坦，每平方米2000坚戈；最高价在阿拉木图，平均达到每平方米5833坚戈。

城市间租金差距显著。在大城市租一套房的费用，在中小城市可租下多套房。例如，塔拉兹单间公寓月租金最低，仅8.5万坚戈；阿拉木图单间公寓平均租金高达22万坚戈。

主要城市具体租金水平如下：

阿斯塔纳：单间公寓约20万坚戈，两居室28万坚戈，三居室40万坚戈；

阿拉木图：单间22万坚戈，两居室32万坚戈，三居室45万坚戈；

奇姆肯特：单间15万坚戈，两居室20万坚戈，三居室24万坚戈；

塔拉兹和突厥斯坦：单间分别约8.5万坚戈和10万坚戈，是全国最实惠地区。

短期租赁市场价格保持稳定。阿斯塔纳日租平均1.5万坚戈，阿拉木图为1.8万坚戈。

专家指出，当前租房市场降温与季节性因素及供需调整有关，中小城市租金优势进一步凸显，为居民提供了更多可负担的选择。

【编译：木合塔尔·木拉提】