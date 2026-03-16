巴甫洛达尔索罗金故居：一座建筑与两次“宝藏传说”

这座建于1890年的建筑，曾是索罗金兄弟——弗拉基米尔与谢苗——的住所。在那个商人阶层兴盛的年代，索罗金家族是当地屈指可数的富裕家族，其财富仅次于当地著名的商人兼市长阿尔特米·杰罗夫。

该建筑位于今日的阿斯塔纳街上，专为两兄弟修建，设有两处独立的入户门：一个面向主街，另一个则通向庭院。

Фото: Артем Викторов / Kazinform

然而，随着革命浪潮的到来，索罗金一家迁往鄂木斯克。这座占地500多平方米的宅邸随后被政府征用，而关于宅邸内藏有宝藏的传闻也从此开始流传。

—革命期间，原主人离开后，这栋建筑最初被用作人民法院和公社工场。到了20世纪20年代，这里又改为克鲁普斯卡娅儿童院。当时，当地一些年轻人坚信商人在屋内藏有财宝，便四处敲击墙壁。出人意料的是，他们真的发现了一个隐蔽的暗格，里面装满了金币。当地政府随后没收了这批财宝，并称将其用于‘世界革命的胜利’，-巴甫洛达尔地方志专家柳德米拉·巴尤谢娃讲述道。

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第二次关于宝藏的发现传说发生在1944年。当时，该建筑内设有地志博物馆和儿童音乐学校。在音乐学校迁出后，博物馆工作人员开始对整栋建筑进行修缮。据传，工人在拆除一座壁炉时，意外发现了一个装满金币的坛子，但相关细节随后被严格保密。

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—关于突然发现宝藏的消息很快传到了管理层耳中，但一切都已经晚了。据称，当时负责拆除壁炉的工人带着那坛金币消失得无影无踪。在20世纪上半叶，还曾流传一个说法：当地一位寻宝人绘制了一份“巴甫洛达尔宝藏地图”，但那份宝藏究竟藏在哪里，至今仍无人知晓。也许随着时间推移，这个谜团终有被揭开的那一天，-巴尤谢娃补充说。

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如今，索罗金故居已成为波塔宁历史与地方志博物馆的分馆所在地。在主楼旁，还有一座被称为“弗里格尔”的历史建筑，那是索罗金家族为其中一位兄弟的儿子所建。目前，这两座建筑均被列为具有地方重要意义的历史与文化遗迹，继续向人们讲述着那段充满传奇色彩的往事。

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【编译：阿遥】