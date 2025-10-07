以色列与哈马斯在埃及就加沙停火进行间接谈判

据路透社报道，以色列与哈马斯代表团6日在埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫进行间接谈判。以色列代表团成员包括以国家安全总局(辛贝特)与以情报和特勤局(摩萨德)的官员、以总理内塔尼亚胡的首席外交政策顾问奥菲尔·福尔克等。哈马斯代表团由哈马斯首席谈判代表哈利勒·哈亚率领，此前他在卡塔尔首都多哈遭遇以色列空袭，其子在空袭中丧生。

美国有线电视新闻网援引相关人士的话报道称，此次谈判预计将“持续几天”，来自美国、卡塔尔、埃及和土耳其的调解员将出席。

一位了解谈判情况的官员说，目前的计划是要求哈马斯释放所有被扣押人员，同时以色列释放巴勒斯坦囚犯，并按照商定的时间表将加沙地带的军队撤至商定的边界线。

法新社援引一位巴勒斯坦消息人士的话报道称，在与调解员的沟通中，哈马斯坚持认为，以色列必须停止在加沙地带所有地区的军事行动，停止所有空中、侦察和无人机活动，并从加沙城内撤军。

报道指出，谈判期间，以色列继续对加沙进行袭击。加沙民防机构称，5日晚间和6日早上，汗尤尼斯和加沙城部分地区遭到空袭，而加沙城东部地区则持续遭到炮击和无人机射击。

综合塔斯社、俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫网站发布消息称，俄总统普京6日晚与以总理内塔尼亚胡通电话，双方详细讨论了中东当前的局势发展，其中包括美国就加沙地带停火和重建提出的“20点计划”。普京重申了俄方关于巴勒斯坦问题的一贯立场，即问题应基于国际法得到解决。

据美联社报道，以色列当局6日表示，他们已将另外171名因参加前往加沙的援助船队而被拘留的活动人士驱逐到希腊和斯洛伐克，其中包括瑞典气候问题活动人士格蕾塔·通贝里。

报道称，这些人上周因试图突破以色列对加沙的封锁而被拘留，目前仍有150人被关押在以色列的监狱。

多名被释放的活动人士表示，以色列当局在拘留期间有虐待行为，但以当局强烈否认这些指控。