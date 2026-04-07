全国20座城市已开通5G 计划到2027年实现全民互联网覆盖

该部表示，5G建设仍是哈萨克斯坦数字化转型的重要方向之一。截至目前，5G网络已覆盖全国20座城市，今年相关基站建设工作还将继续推进。

据该部新闻和公共关系司司长艾努尔·阿尔穆哈诺娃介绍，哈萨克斯坦于2022年12月完成了3600—3800兆赫频段（5G）频率资源拍卖，最终由Kcell股份公司与Mobile Telecom Service有限责任公司组成的财团中标。

为保障通信稳定性和高速数据传输能力，电信运营商已根据各地地理条件和城市建筑密度开展无线网络规划。按照计划，到2027年底前，全国将至少建成3527个5G基站。

她指出，目前哈萨克斯坦所有共和国直辖市和17个州府城市已建成3355个5G基站。此外，通过额外推进措施，阿拉套市和霍尔果斯国际边境合作中心也已实现5G网络覆盖。有关部门还计划于2026年在其他单一产业城市进一步推进5G覆盖。

她同时表示，3527个基站仅为最低建设目标，运营商后续还计划在此基础上继续扩大5G网络规模。

在农村互联网覆盖方面，目前哈萨克斯坦共有6096个农村居民点。其中，550个村庄可使用3G移动互联网，4378个村庄可使用4G网络。此外，全国已有2606个居民点通过光纤通信线路接入固定互联网。

在道路通信保障方面，为解决部分公路沿线移动信号盲区问题，人工智能与数字发展部联合通信运营商和地方政府开展了“信号空白区”排查工作。

根据排查结果，第一阶段计划在全国共和国级公路沿线建设243座通信天线塔；第二阶段还将进一步确定新增点位，并在州级公路沿线再建设244座通信天线塔。

这意味着，到2027年底前，哈萨克斯坦全国将新建487座通信天线塔设施。该项目依据哈萨克斯坦政府与TransTeleCom股份公司于2026年1月签署的投资协议实施。

值得一提的是，2025年10月，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫曾要求有关部门加强对全国移动通信质量及高速互联网接入水平的监管。

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫此前表示，过去三年，哈萨克斯坦通信行业累计吸引投资已超过1万亿坚戈。目前，全国移动通信用户已超过2000万户，固定互联网用户达370万户，平均网速达到94兆比特/秒。

他说，到2027年底前，哈萨克斯坦计划实现100%人口互联网覆盖，将全国平均网速提升至100兆比特/秒以上，并推动90%的农村居民点接入光纤网络。

此外，哈萨克斯坦近期还启动了一项面向农村地区的高速互联网接入项目。根据计划，将在目前尚未具备本地互联网接入网络的1123个村庄铺设光纤通信线路，进一步缩小城乡数字鸿沟。

【编译：达娜】