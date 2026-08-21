额尔齐斯森林保护区一头驼鹿追着汽车跑

通常情况下，驼鹿会在森林空地上安静觅食，对周围环境并不十分在意。然而，这头驼鹿此次表现出的异常行为，让不少人感到惊讶。

保护区工作人员解释说，画面中的驼鹿是一头成年雄性，其异常行为可能与发情期开始有关。

“从画面来看，这是一头成年雄性驼鹿。它表现出这样的异常行为，可能与发情期开始有关。进入这一时期后，雄性驼鹿的活动明显增加，也会更加注重守护自己的领地。据推测，当时附近可能还有一头雌性驼鹿。雄性驼鹿可能试图保护雌性，并将正在行驶的汽车视为潜在威胁或竞争对手。”保护区专家解释说。

专家提醒，发情期的野生动物可能表现出不同寻常甚至具有攻击性的行为。因此，遇到驼鹿时，不要靠近、投喂或故意惊吓动物。

如果在野外遇到驼鹿，应保持安全距离，不要下车，也不要刻意吸引其注意。最安全的做法是让动物保持自由活动空间，待其自行离开。

驼鹿（Moose），学名 Alces alces，是世界上体型最大的鹿科动物，成年雄性肩高可达2米，体重超过700公斤。驼鹿主要栖息于北半球的亚寒带和寒带森林地带，横跨三大洲：在北美洲分布于加拿大、阿拉斯加及美国北部各州；在欧洲多见于斯堪的纳维亚半岛、波罗的海国家及俄罗斯西部；在亚洲则分布于西伯利亚、蒙古北部及中国东北的大兴安岭、小兴安岭和长白山林区。

据估计，全球野生驼鹿总数约在150万至200万头之间。其中，加拿大拥有最大的种群，数量超过100万头；美国阿拉斯加约有20万头；欧洲种群总计约30万头。由于栖息地丧失和气候变化，部分南部边缘地区的种群数量呈下降趋势。

驼鹿是典型的独居动物，仅在繁殖季节和母鹿带幼崽时才会短暂聚集。它们是严格的植食性动物，夏季大量摄食水生植物（如睡莲、水葫芦），冬季则以灌木枝条和树皮为食。驼鹿拥有出色的游泳能力，可轻松游过数公里宽的湖泊或河流，甚至能潜入水下觅食。

雄性驼鹿每年秋季会展开激烈的角斗争夺配偶，其巨大的掌状鹿角（宽可达1.5米）在冬末脱落，春季重新生长。它们行动看似笨拙，但在雪地或沼泽中奔跑时速可达55公里，且听觉、嗅觉极为敏锐。

由于体型庞大且性情在受惊时具有攻击性，驼鹿在野外遇到人类时反而比多数野生动物更具潜在危险性。

值得一提的是，近期，东哈州塔尔巴哈台国家自然公园内的红外相机多次捕捉到野生盘羊的身影。