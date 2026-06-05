普京：俄罗斯愿意帮助哈萨克斯坦恢复阿穆尔虎种群

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯总统弗拉基米尔·普京谈及将哈萨克斯坦提供阿穆尔虎的问题，强调了国际合作在保护珍稀动物方面的重要性。

哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃在圣彼得堡国际经济论坛期间会见俄罗斯总统普京时表示，俄罗斯总统近日对哈萨克斯坦进行国事访问期间引进阿穆尔虎项目成为热议话题之一。

- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫称这份礼物是此次访问的“一大亮点”。这是否不仅仅是一个环保项目，更是两国互信的生动体现？-卡吉巴耶娃问道。

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

普京表示，向哈萨克斯坦提供阿穆尔虎是一项旨在恢复自然环境的工作。

- 至于老虎，这关乎自然、生态系统以及动植物的恢复。我们也正在这方面获得援助。例如，塔吉克斯坦向我们提供了雪豹。为此，我们感谢塔吉克斯坦的朋友。我们为保护阿穆尔虎的种群做了很多工作。阿穆尔虎是世界上最大的老虎，没有比它们更大的了。哈萨克斯坦曾经也生活着这样的老虎。-他说。

他表示俄罗斯愿在这方面向哈萨克斯坦提供援助。

- 如果我们能为哈萨克斯坦的朋友提供任何帮助，我们一定会尽力而为。我看到了这个项目的成果，印象深刻。我们甚至还专门举办了一次峰会，致力于保护老虎。保护这些神奇动物的种群数量是世界许多国家都非常关心的问题。-普京说。

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俄罗斯总统还谈到了生态领域其他重要的合作方向。