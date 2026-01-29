克孜勒奥尔达州再推一项重大投资项目

该项目旨在该地区打造一个现代化的农业工业集群，专注于农产品深度加工。

三方合作协议于去年10月由农业部、克孜勒奥尔达州行政公署与Harvest Agro公司共同签署。项目总投资额达510亿坚戈，建成后将在当地新增150多个就业岗位。

按照项目规划，将在23.5万公顷土地上种植工业大麻、玉米和大豆，并进行深加工。

第一阶段将于今年完成8500公顷灌溉农田的开发，并建成一座种子加工厂。

第二阶段将使种植面积翻番，加工能力提升至年处理6万吨。

项目全面达产后，预计每年可生产：

• 工业大麻4.2万吨

• 玉米7万吨

• 大豆2万吨

上述产量将有力提升国家粮食安全水平，并进一步增强出口潜力。

目前，公司已启动6000公顷土地的平整工作。现场投入110台机械设备、15套喷灌系统，共有200名工人参与施工。为节约水资源，项目全部采用中心支轴式喷灌技术。

值得一提的是，按照国家元首的指示，为逐步替代高耗水水稻种植，该州正通过种植结构调整，积极推广玉米等节水替代作物。去年玉米种植面积为1700公顷，今年预计将扩大至1万公顷。

该项目旨在实现锡尔河地区水资源的有效利用、增加农牧民收入，并将克孜勒奥尔达州的农业潜力提升至全新水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】