卡拉干达州一座古墓中发现跨越数百年的两处墓葬遗址

（哈萨克国际通讯社讯）据卡拉干达州政府新闻处消息，考古学家近日在卡拉干达州阿拜区的一座古墓中，发现了分别属于青铜时代和早期铁器时代的两处墓葬遗址，两者相隔数个世纪。

此次考古发现位于库莱格尔村（Құлайғыр）附近的库莱格尔-1墓地（Құлайғыр-1）。相关研究工作由卡拉干达州历史文化遗产保护中心委托开展。

考古人员介绍，此次发掘的古墓呈圆形，直径约10米，高约40厘米。清理表层土壤后，研究人员发现墓葬外围由三至四层石板围成环状结构，其内部覆盖有石堆。

在古墓中心区域，考古人员发现了一处属于早期铁器时代塔斯莫拉文化（Тасмола мәдениеті）的墓葬。

研究显示，该墓葬采用土葬方式，死者仰卧安放，遗体朝向西北至东南方向。出土文物包括青铜镜、腰带配件以及人骨遗骸。

然而，更重要的发现来自墓葬更深层区域。

考古人员在石堆下方发现了一处属于中青铜时代努拉文化（Нұра мәдениеті）的墓葬，其年代可追溯至公元前18世纪至前16世纪。

该墓葬采用石棺结构，呈南北走向，并采用火葬习俗。研究人员在墓室南部发现了焚烧后的骨骸遗存。

卡拉干达州文化、档案和文献管理局历史文化遗产保护中心主任图勒克拜·季列乌奥夫（Түлкібай Тілеуов）表示：“我们在同一座古墓中发现了属于两个不同历史时期的墓葬遗址，两者相隔数个世纪。”

此外，考古人员还发现了多件努拉文化时期遗物，包括饰有几何纹样的陶器残片、青铜饰件以及另一件带有装饰纹样的陶器碎片。

目前，考古发掘工作野外阶段已全部结束。所有出土文物将被送往实验室进行进一步分析研究。

研究人员表示，此次发现有望为深入了解古代中哈萨克斯坦地区居民的生活方式、文化特征及丧葬习俗提供新的实证资料。