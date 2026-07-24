一中国车主驾车入境哈萨克斯坦后遭系统锁定 车企回应原因

（哈萨克国际通讯社讯）一名中国车主驾驶极氪（Zeekr）9X越野车型进入哈萨克斯坦后，车辆智能系统自动进入保护模式，导致部分功能被锁定长达30多个小时。对此，极氪公司作出回应，解释了相关安全机制的运行原因。

据中国汽车媒体CarNewsChina报道，车主刘先生在前往欧洲的自驾旅行途中，于7月16日进入哈萨克斯坦后，车辆的导航系统、后备厢以及油箱电子开关均无法正常使用，部分智能功能因此受到限制。

据了解，刘先生于半年前购买了这辆价值约50万元人民币（约合7.35万美元）的极氪9X，并于7月8日启程开始此次跨国自驾之旅。当车辆驶入哈萨克斯坦后，车载系统自动启动保护机制。

刘先生表示，在出发前，他曾向经销商说明自己将驾驶车辆出境，但并未被告知车辆存在相关功能限制。

Фото: Бейнежазбадан алынған кадр

7月23日，极氪公司相关负责人在接受《每日经济新闻》（National Business Daily）采访时表示，在系统检测到车辆位于境外后，车辆内置的安全机制被自动触发。这是为防止车辆被盗、非法出口以及走私等情况而设置的标准安全措施。

极氪方面强调，该保护机制不会影响车辆的发动机、传动系统和制动系统，因此不会影响车辆正常行驶。

此外，即使在保护模式下，车辆的充电接口仍可通过手动方式开启；油箱盖则可通过长按车内紧急警示按钮5秒的方式打开。

公司表示，在确认车主合法出境后，可通过专用授权码解除相关限制。

不过，极氪同时提醒，目前的临时解锁授权仅适用于单一国家或地区。如果用户驾驶车辆跨越多个国家，系统仍有可能再次自动进入保护模式。

极氪表示，公司将根据用户反馈，持续优化针对国际长途旅行场景的车辆安全机制，以提升跨境用车体验。