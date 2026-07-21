墨西哥粉丝用气球打造4.5米高迪玛希雕像 为拉美巡演预热

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔根即将开启拉丁美洲巡回演唱会之际，其墨西哥粉丝以一项别出心裁的创意作品表达支持与喜爱。

据报道，墨西哥“Dears”（迪玛希粉丝）社群成员、擅长气球艺术雕塑创作的艺术家奥尔加·利迪娅·埃尔南德斯（Olga Lidia Hernández）携其创作团队，并联合“Dimash & Dears Regias”粉丝俱乐部成员，共同制作了一座高达4.5米的迪玛希气球雕像。

这座艺术装置目前已在墨西哥新莱昂州蒙特雷市的一家大型购物中心展出。值得一提的是，迪玛希将于2026年11月14日在蒙特雷举办“DiMENSIONS”全新世界巡回演唱会的演出，因此，这座雕像也成为当地为演唱会预热的重要创意项目。

项目组织者表示，此次活动旨在让更多当地民众了解这位来自哈萨克斯坦的艺术家，并吸引公众关注即将举行的演唱会。自展出以来，这座独具特色的气球雕像已吸引众多购物中心顾客驻足观看，成为迪玛希即将到访蒙特雷的亮眼象征。

此前，迪玛希的歌曲还曾在墨西哥国际足联球迷嘉年华（FIFA Fan Fest）上播放，在当地收获了广泛关注和众多乐迷的喜爱。