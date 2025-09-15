哈萨克斯坦各城市汽车维修费用大比拼

汽车维修保养要花多少钱？这是个宽泛的问题。任何司机都清楚，这个问题没有统一答案。因为费用往往取决于汽车品牌，车型越昂贵，维修开销也随之增加。本次调查在比较各地服务费时，以中等价位汽车的基本保养为标准，包括：电脑诊断（维修前需了解问题所在）、车轮定位（确保车辆直线行驶，减少轮胎磨损）、更换刹车片（属于常见损耗件）、更换减震支柱（老化后影响操控）、更换火花塞（启动必需部件）以及轮胎更换（司机需随季节更替）。

价格最高的城市是阿特劳。这里电脑诊断平均收费4000-7000坚戈，车轮定位4000-6000坚戈，更换刹车片5000-7000坚戈，更换一根减震支柱12000坚戈以上，更换一只火花塞2000-4000坚戈。而更换四条轮胎及拆装、平衡服务的费用约为10000坚戈。合计下来，在当地汽车维修中心完成一次基础保养至少需约42500坚戈。

杰兹卡兹甘（41500坚戈）、库纳耶夫（41000坚戈）和塔勒德库尔干（41000坚戈）的整体费用略低，但仍处于全国高位。例如，杰兹卡兹甘的诊断费和塔勒德库尔干的车轮定位费均为全国最高。

阿克托别和库斯塔奈的水平相近，基础维修费用在38750坚戈左右。但在换季时，轮胎维修费可能上涨至7000-10000坚戈，个别情况下甚至高达25000坚戈。

Коллаж: Kazinform

彼得罗巴甫尔、乌斯卡曼、塞梅和卡拉干达的价格相对适中，汽车保养费用约为38000坚戈。在巴甫洛达尔，更换刹车片的费用达8000坚戈，为全国最高。

塔拉兹（37500坚戈）、阿克套（36500坚戈）和奇姆肯特（35500坚戈）的费用则稍低一些。

与很多人印象不同，阿拉木图和阿斯塔纳的基础服务反而更便宜。阿拉木图的平均维修费用约为34250坚戈，阿斯塔纳约为33500坚戈，阔科舍套（34000坚戈）也接近这一水平。不过，阿拉木图更换火花塞的价格是全国最高，而在阿斯塔纳更换减震支柱的费用则是全国最低。

乌拉尔（32000坚戈）和突厥斯坦（29250坚戈）的维修开销是全国最低的。其中，乌拉尔的轮胎维修费用为全国最低水平。

巴甫洛达尔和克孜勒奥尔达的价格也相对较低。当地电脑诊断费约为3000坚戈，车轮定位5000坚戈。巴甫洛达尔更换刹车片费用仅1500坚戈，而克孜勒奥尔达为3500坚戈。克孜勒奥尔达更换一根减震支柱的费用在6000-7500坚戈之间，火花塞为2500坚戈，轮胎维修则在6000-7500坚戈区间。

【编译：阿遥】