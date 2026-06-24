育儿补贴够用吗？哈萨克斯坦妈妈们算了一笔养娃账

（哈萨克国际通讯社讯）纸尿裤、婴幼儿食品、衣物、药品以及就医费用，是许多处于育儿假的哈萨克斯坦妈妈每天都要面对的支出。那么，抚养一个孩子究竟需要花多少钱？政府发放的育儿补贴是否足够？哈通社记者对此进行了调查。

纸尿裤仍是育儿开支中最主要的项目之一。根据品牌和包装规格不同，一包纸尿裤价格约为6000至9000坚戈。

婴幼儿食品同样是一项重要支出。水果和蔬菜泥每份价格为335至1200坚戈不等，800克装婴儿配方奶粉价格则在1.14万至2.44万坚戈之间。

婴儿推车价格从3万坚戈起售，部分型号售价可达数十万坚戈。

服装也是基本支出之一。以夏季服装为例，儿童长裤价格约2500坚戈起，T恤约2000坚戈起，短裤平均约3000坚戈，一套袜子约2300坚戈起，连衣裙约3000坚戈起。由于儿童成长较快，需要定期添置衣物，仅夏季服装更新费用每月平均约需5000至1.5万坚戈。

此外，不少家庭还需承担药品、按摩、专科咨询及私立医疗机构就诊等费用。

一位母亲告诉记者，她在育儿假期间每月领取17.9万坚戈补贴，但仍不足以覆盖所有必要支出。

另一位育有8个月大婴儿的母亲扎丽娜表示，她每月领取12.5万坚戈补贴。一包约6500坚戈的纸尿裤大约只能使用10天。

- 辅食大多由我自己用蔬菜制作，我认为这样既更健康也更经济。孩子目前仍在母乳喂养，因此不需要额外购买配方奶粉。 - 她说。

还有一位母亲表示，她每月可领取21.4万坚戈育儿补贴，家庭还额外获得6.9万坚戈多子女家庭补助。

- 总体来说，这些钱基本能够满足孩子的食品、纸尿裤和衣物等基本需求。 - 她表示。

根据粗略测算，在母乳喂养情况下，哈萨克斯坦家庭每月养育一名婴幼儿的基本支出约为4万至6万坚戈；如果采用配方奶粉喂养，根据品牌和用量不同，每月支出可能增至7.5万至15万坚戈。上述数据尚未包括药品、医疗服务、按摩、玩具等额外开销。

因此，即使不计算住房、公共事业费以及成年家庭成员的生活支出，育儿补贴中的相当一部分仍需用于满足孩子的基本需求。

目前，哈萨克斯坦为有子女家庭提供多项补贴政策。其中，生育补贴为一次性发放，无论产妇在休产假前是否就业均可领取。

2026年，第一、第二和第三个孩子的生育补贴为38个月计算指数，即16.435万坚戈；第四个及以上子女的补贴为63个月计算指数，即27.2475万坚戈。

此外，照顾1岁半以下子女的非就业父母还可领取每月补贴。2026年标准分别为：第一名子女2.4912万坚戈；第二名子女2.9453万坚戈；第三名子女3.3951万坚戈；第四名及以上子女3.8493万坚戈。

对于有工作的父母，政府还提供生育社会保险金以及子女1岁半前的月度育儿补贴，其金额根据缴纳社会保险费对应的收入水平确定。