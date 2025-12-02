18:46, 02 12月 2025 | GMT +5
阿斯塔纳教师用民族乐器讲数学：课堂更生动，学习更接地气
（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳市的教育体系始终致力于创新，特别强调在教学过程中有效运用各类现代方法和教育理念。这一趋势的一个鲜明体现是，全市中小学校对将学科教学与民族价值观融合的兴趣不断提升。据市政府官网报道，其中，通过把数学与民族艺术相结合来激发学生对数学的学习兴趣，这一做法正在逐步推广。
在这一方向上，阿斯塔纳市第82达仁学校教师古丽巴兰姆·阿尔卡拜克兹在数学课上引入民族乐器，使学生在掌握理论知识的同时，也能获得实践体验和与现实生活相联系的学习机会。
这位教师的目标是展示，数学不仅是一门纯学科，它在民族艺术、建筑、手工艺以及日常生活中同样发挥着重要作用。以冬不拉、库布孜琴、杰特艮琴等哈萨克民族乐器为例，其结构形制与制作工艺中蕴含着大量数学规律。乐器的形状、比例、琴格间距、声音频率等方面，都依赖精准的数学计算。
通过将这些内容引入课堂，教师能够帮助学生更直观地理解数学与生活之间的联系。
学生们通过从数学角度分析民族乐器的结构，并计算其声学特性，迈出了开展初步科研探索的第一步。在此过程中，他们借助具体案例加深了对比例、对称、几何形状、声音频率和波长等数学概念的理解。
与此同时，这种教学方式也有助于培养学生对民族文化的尊重。能够从数学与艺术的关联中获得启发的孩子，会更加珍视这两个领域的价值，并在学习中发展创造性思维。
【编译：阿遥】