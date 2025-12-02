阿斯塔纳教师用民族乐器讲数学：课堂更生动，学习更接地气

在这一方向上，阿斯塔纳市第82达仁学校教师古丽巴兰姆·阿尔卡拜克兹在数学课上引入民族乐器，使学生在掌握理论知识的同时，也能获得实践体验和与现实生活相联系的学习机会。

这位教师的目标是展示，数学不仅是一门纯学科，它在民族艺术、建筑、手工艺以及日常生活中同样发挥着重要作用。以冬不拉、库布孜琴、杰特艮琴等哈萨克民族乐器为例，其结构形制与制作工艺中蕴含着大量数学规律。乐器的形状、比例、琴格间距、声音频率等方面，都依赖精准的数学计算。

通过将这些内容引入课堂，教师能够帮助学生更直观地理解数学与生活之间的联系。

学生们通过从数学角度分析民族乐器的结构，并计算其声学特性，迈出了开展初步科研探索的第一步。在此过程中，他们借助具体案例加深了对比例、对称、几何形状、声音频率和波长等数学概念的理解。

与此同时，这种教学方式也有助于培养学生对民族文化的尊重。能够从数学与艺术的关联中获得启发的孩子，会更加珍视这两个领域的价值，并在学习中发展创造性思维。

【编译：阿遥】