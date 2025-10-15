阿斯塔纳教师巧用人工智能 点亮未来教育新篇章

阿斯塔纳以谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼命名的第85号学校的信息技术教师赛利克詹·卡尔萨科夫积极参与了该项目。

他基于这一平台开发了一套独特的教学方法，目前已在阿斯塔纳9所学校（第1、38、48、50、59、72、73、76和85号学校）成功实施。

卡尔萨科夫分享道：

“自从引入人工智能课程，我便开始在10至11年级课堂上应用这一技术。看到学生们的浓厚兴趣，我将人工智能作为教师的辅助工具。它不仅节省了备课时间，还能快速分析文本、生成教学计划、制作演示文稿或设计趣味测试。人工智能显著提升了课堂效率，帮助学生学习网站开发、通过神经网络进行数据分析以及构建排名系统。”

Фото: Астана қаласының әкімдігі

为展示教学成果，卡尔萨科夫为高年级学生开设了一堂题为“培养学生人工智能使用技能”的公开信息技术课。

据市教育局介绍，为提升数字化素养，2024-2025学年已举办12场市级研讨会，新学季又新增2场。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

市教育局新闻秘书阿亚然·阿曼泰耶娃表示：

“在‘Astana Hub’科技园区的试点项目中，接受培训的信息技术教师获批在10至11年级增设‘人工智能’和‘游戏开发’选修课程。这些课程旨在培养学生的现代数字技能，明确其在信息技术领域的职业方向。从2025-2026学年开始，第8、9、84和107号学校计划引入人工智能课程。阿斯塔纳市教育局已制定年度计划，致力于在教育过程中高效应用人工智能。”

这一举措不仅彰显了哈萨克斯坦在教育科技领域的飞速进步，也为培养下一代数字人才奠定了坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】