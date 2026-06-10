哈萨克斯坦科研团队利用人工智能加速抗体药物研发

9日，在接受丝绸之路电视频道《今日直播》（Бүгін LIVE）节目采访时，哈萨克斯坦Arlan Biotech初创公司创始人、生物学家博拉特·苏丹库洛夫介绍了团队正在推进的人工智能生物技术项目。

据他介绍，团队目前正在开发一套专门用于设计抗体和纳米抗体的人工智能平台，并已就该项目向美国提交专利申请。

—纳米抗体可以理解为一种体积更小的抗体。我们的系统能够实现抗体和纳米抗体的精准设计。我们之所以选择在美国申请专利，是因为美国是全球最大的生物技术市场之一，-苏丹库洛夫表示。

这家初创公司的研发工作始于新冠疫情期间。研究团队在实践中逐渐意识到传统研发模式的局限性，因此开始探索人工智能在相关领域的应用潜力。

—采用传统方法寻找特定蛋白质对应的抗体，往往需要耗费大量时间。而人工智能能够在短时间内分析数百万种可能性，并筛选出最优方案。这正是我们技术的核心优势，-苏丹库洛夫说道。

据介绍，该技术首先将应用于肿瘤学和自身免疫性疾病领域的抗体研发工作。目前，项目本身并不直接生产药物，而是为制药企业和科研机构提供一种用于发现新分子的数字化工具。