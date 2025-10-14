哈萨克斯坦积极运用无人机提升救援行动效率

其中132架无人机搭载了人工智能模块，可高精度地完成地面影像拍摄、视频处理及失踪人员搜寻任务，大幅提升了救援行动的效率。

自2025年初以来，紧急情况部各部门已利用无人机开展2180次救援行动，成功救出43人。无人机的主要应用领域包括空中监测、灾情实时信息传输、搜救行动、灾害损失评估、灭火作业及防灾巡查等。

将人工智能技术与光学及视频设备相结合，使无人机能够在高空及远距离环境中识别和追踪人、车辆、船只等难以辨识的目标，并可实时绘制现场地形图与正射影像图，从而简化标准化操作流程并显著提升响应速度。

无人机还在森林火灾、冰川湖监测、洪水预警等自然灾害应对中发挥了重要作用。它们可帮助救援人员快速评估灾情范围并协调应急行动。同时，无人机也被用于监测水利设施、森林地带及高风险区域状况，并可通过内置扩音系统向公众发布安全提示和紧急通告。

紧急情况部目前正持续扩大无人机装备规模，并通过引入先进技术进一步提升其功能性能。这一举措将显著增强部门在紧急情况下的安全保障和快速响应能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】