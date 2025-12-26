阿斯塔纳启用离线数字学习站 助力偏远地区教育数字化

TopIQ-MobilBox是一款面向教学过程的自动化电子学习站，能够在无网络条件下独立运行，为偏远地区及城市边缘学校的师生提供稳定、便捷的数字学习内容获取渠道。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

学习站内置395种哈萨克语和俄语电子教材及文学读物，同时涵盖视频资料、音频内容、动画作品以及互动练习和测试，形成较为完整的数字学习生态。

该项目旨在支持哈萨克斯坦总统提出的“阅读型国家”倡议，为小规模学校、图书馆和师范院校提供现代化教学工具，弥补数字资源短板，推动整体教育质量提升。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

项目实施过程中，在新年前夕，“阿拉木图书籍”出版社向全国20个地区数字资源获取条件受限的小规模学校和偏远地区学校捐赠了1000台教育学习站，每台设备价值约40万坚戈。

其中，部分TopIQ-MobilBox学习站作为新年礼物，已交付阿斯塔纳市和阿克莫拉州的小规模学校，以及在TopIQ.kz平台使用成效突出、并在全国Leader TopIQ竞赛中获奖数量较多的103所学校。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

“阿拉木图书籍”出版社总裁高哈尔·赛马萨耶娃介绍了该项目的缘起。她表示，TopIQ平台及学习站已运行6年，目前在全国约2000所学校应用，覆盖约200万名学生，主要集中在大城市和州中心。

“我们一直在思考，如何让偏远乡村学校也能享受到同样的教育资源。于是决定将平台的全部基础内容整合进TopIQ-MobilBox学习站，作为公益项目赠送给1000所小规模学校和近50家儿童图书馆。项目从构想到落地历时8个月，过程并不轻松，但最终顺利完成，”她说。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

她还指出，学习站内除教材和文学书籍外，还集成了Qamqor智能助理，可为教师和学生提供辅助支持。下一阶段，出版社计划组建“1000所学校”社区，深入乡村开展调研，系统评估该项目对教学过程和学习成效的实际影响。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

【编译：木合塔尔·木拉提】