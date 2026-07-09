新选举制度启用在即：哈萨克斯坦选举改革有哪些关键变化？

（哈萨克国际通讯社讯） 新版《哈萨克斯坦共和国宪法》生效后，哈萨克斯坦选举制度迎来一系列重要改革。这些新规定将首次应用于库鲁尔泰（Құрылтай）议员选举。在哈萨克斯坦中央选举委员会专家咨询委员会第六次会议上，与会专家围绕新制度的主要内容及其在实践中的意义进行了深入探讨。

新版选举制度首次迎来实践检验

哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫（Нұрлан Әбдіров）表示，本次选举是在新《哈萨克斯坦共和国宪法》和宪法性法律《哈萨克斯坦共和国选举法》的基础上举行的。

他说：

“7月1日，根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统签署的总统令，库鲁尔泰（Құрылтай）议员选举正式启动。同一天，中央选举委员会召开首次会议，审议并通过了主要选举工作的时间安排。对于中央选举委员会而言，当前最重要的任务，是高效、及时完成各项组织工作，因为这些工作的落实情况将直接影响整个选举进程的质量。”

选举制度在国家治理中的作用进一步提升

专家咨询委员会委员、法学博士叶尔梅克·阿布德拉苏洛夫（Ермек Әбдірасулов）表示，宪法改革为哈萨克斯坦选举权制度的发展确立了新的方向。

他指出，新宪法确立的原则已经系统体现在新版选举立法及相关配套法律文件之中。

他说：

“宪法改革涵盖了公共权力体系的三个主要层级——总统制度、国家最高立法机关，以及地方国家管理和地方自治体系。在这一制度框架下，选举制度作为保障公共权力合法性的制度安排，具有更加重要的意义。”

他认为，此次改革进一步提升了选举制度在社会治理中的作用。

“改革维护了国家的选举主权。更重要的是，在‘公正哈萨克斯坦’建设过程中，不仅确保各个社会群体的声音能够得到体现，也保证这些声音能够通过制度化渠道进入国家最高治理层面。”

政党的责任将进一步强化

法学博士英季拉·奥拜基罗娃（Индира Әубәкірова）认为，此次改革的意义并不仅限于议会结构调整，更标志着哈萨克斯坦开始构建代表制民主的新模式。

她表示：

“我认为，我们正在见证一种新的代表制民主模式逐步形成。发生变化的不只是议会的结构，更是人们对于议会真正发挥作用方式的理解。宪政发展的历史表明，议会真正的影响力不仅来自宪法赋予的权力，也直接取决于社会公众对它的信任。”

她认为，新立法进一步提升了政党的地位，同时也提高了政党的责任。

“过去，选举过程中人们更多关注的是候选人个人，而现在政党的作用更加突出。选民投票，不只是选择某一个人，更是在选择改善生活的发展理念、价值观以及实现这些理念的团队。因此，选民实际上是在评价一个政党是否具备治理国家的能力，而不仅仅是在选择某位候选人。”

她认为，这也意味着今后对候选人的要求将发生变化。

“每一位候选人都不仅代表自己，更代表整个政党的形象。一名议员的失误，很可能被社会视为整个政党的问题。政治责任不再局限于个人，而是由整个政党共同承担。政党不仅要为选举当天负责，更要在整个任期内对自己的议会团队负责。”

议席出现空缺后如何递补？

英季拉·奥拜基罗娃介绍，新制度的一项重要变化涉及议员席位递补机制。

按照新规定，当议员因各种原因失去议席后，将不再举行补选，而是由所属政党候选人名单中的下一位候选人依次递补。

她表示：

“公民投票支持的是某一政治力量，因此，当议席出现空缺时，议席仍然保留在原所属政党，以确保选民意愿得到延续。”

她认为，这意味着政党候选人名单的重要性也发生了变化。

“政党名单不再只是选举当天使用的一份文件。如果议员因各种原因失去议席，将由名单中的下一位候选人接任。因此，政党不仅在选举期间承担责任，而是在整个议员任期内都要对自己的议会团队负责。”

选民名单和投票程序有哪些调整？

中央选举委员会委员阿塞尔·扎纳比洛娃（Әсел Жанәбілова）介绍，新制度还对投票地点确定方式以及选民查阅选民名单程序进行了调整。

她表示，这些改革旨在进一步保障公民依法行使选举权，为选民参与投票提供更多便利，使公民能够更加充分地行使自身选举权。

轮班工作人员将获得专门投票保障

会议还重点讨论了扩大公民选举权保障的问题。

阿塞尔·扎纳比洛娃表示，此次改革的一项重要创新，是允许为采用轮班工作制以及连续生产企业工作的员工设立专门投票站。

她说：

“投票当天，成千上万名公民仍工作在矿区、工业企业以及其他偏远地区。在这种情况下，他们无法在不中断生产的前提下离开工作岗位，因此客观上难以行使宪法赋予的选举权。”

她表示，新制度有效解决了这一问题。

“这项改革消除了参与选举的组织障碍，使每一位公民无论工作条件如何，都能够平等行使自己的选举权。”

竞选资金监管更加严格

会议还讨论了来自非国家资金来源的竞选资金监管问题。

专家咨询委员会委员斯涅扎娜·伊马舍娃（Снежанна Имашева）表示，新制度的重要目标之一，是防止选举活动出现隐性资金来源。

她说：

“政党和候选人必须通过法律规定的竞选资金渠道开展竞选宣传，不得使用竞选基金之外的任何资金。这是确保整个选举过程公开透明的重要改革之一。”

选举改革迈入新阶段

专家普遍认为，新版宪法实施后，哈萨克斯坦选举制度已进入新的发展阶段。

从政党责任进一步强化，到议席递补机制完善；从保障轮班工作人员依法投票，到加强竞选资金监管，新制度不仅着眼于提升选举组织效率，更致力于完善国家代表制民主运行机制，进一步增强选举制度的公开性、公平性和规范化水平，为即将举行的库鲁尔泰（Құрылтай）议员选举提供更加完善的制度保障。