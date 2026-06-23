阿拉木图启用中亚海拔最高露天配斗球场

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）阿拉木图市近日迎来一处全新的休闲与运动空间——“麦迪奥露天配斗球场（Medeu Padel Open Air Courts）”。该场馆位于克列-贾尼别克汗大街554/3号，坐落在海拔1691米的高山区域。

据阿拉木图市旅游局介绍，这一新建配斗球场被认为是中亚地区海拔最高的高山体育设施之一。该项目的落地，进一步拓展了阿拉木图体育旅游的发展空间，也为市民和游客提供了全新的山地休闲体验。

麦迪奥露天配斗球场不仅致力于成为吸引游客与运动爱好者的热门目的地，同时也将对完善该市知名高山运动设施周边基础配套起到补充与提升作用。

该场馆本年度运营季将持续至2026年10月16日。场馆内配备两座现代化配斗球场地、配套休闲区域及完善的基础服务设施，无论是专业运动员还是初学者，都能在此获得相对舒适的运动体验。

麦迪奥露天配斗球场项目的启用，将进一步推动阿拉木图旅游基础设施的持续升级，并夯实该市作为中亚地区重要体育与山地旅游枢纽的地位。

配斗球（Padel）是当前全球发展速度较快的运动项目之一，它融合了网球与壁球的特点。凭借规则简洁、节奏紧凑等优势，这项运动在职业运动员与业余爱好者群体中都呈现出日益普及的趋势。