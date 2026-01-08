中文
    哈萨克斯坦共有559所职业院校 在校生规模超35万人

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局公布的最新数据，截至2025—2026学年初，哈萨克斯坦全国共有559所中等职业院校（以下简称“职业院校”）办学。

    从地区分布来看，阿拉木图市职业院校数量居全国首位，共有79所。南部的突厥斯坦州和中部的卡拉干达州分列其后，分别拥有38所和37所职业院校。

    在学生规模方面，本学年初全国职业院校在校生总数达到35.52万人，其中女性学生15.08万人。按地区统计，阿拉木图市在校生人数最多，为7.6万人；奇姆肯特市以4.01万人位居第二；突厥斯坦州以约3万人排名第三。

    数据显示，本学年共有13.39万名新生进入职业院校学习。在专业选择上，工程、加工和建筑技术类专业最受学生青睐，报考人数达5.12万人。其中，交通运输设备维修专业招收学生9500人，焊接专业5000人，缝纫专业4300人。

    与此同时，各类服务型专业依然保持较高吸引力，共录取学生2.24万人。其中，餐饮服务专业最为热门，录取人数达到1.27万人。

    在国际学生方面，职业院校的留学生主要来自周边国家。其中，来自乌兹别克斯坦和俄罗斯的留学生人数最多，分别为1200人和1000人。

    【编译：阿遥】

