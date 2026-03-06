哈萨克斯坦汽车保有量达590万辆 车龄结构显示更新潜力巨大

据统计，目前哈萨克斯坦全国汽车保有量约为590万辆。按车龄结构划分：车龄3年以内的车辆为39.95万辆；3至7年的约100万辆；7至10年的为60.66万辆；10至20年的约140万辆；而车龄超过20年的老旧车辆高达240万辆。

数据显示，哈萨克斯坦汽车保有结构中老旧车辆占比较高，道路交通工具更新空间仍然较大。为此，政府已制定相关计划，计划分阶段推动国内车辆更新升级。市场方面，2025年汽车销量继续保持增长，较2024年提升约15%。数据显示，2025年全国共销售汽车234,900辆，而2024年为205,100辆。

2025年哈萨克斯坦有两座新的汽车生产设施投入运营：

阿拉木图多品牌汽车厂。该工厂由阿斯塔纳汽车制造公司（哈萨克斯坦）建设，主要采用小批量件组装方式生产奇瑞、长安以及长城汽车（包括哈弗、坦克品牌）。设计年产能约12万辆，工厂已于去年9月启动批量生产。

库斯塔奈起亚哈萨克斯坦工厂。该工厂同样采用小批量件组装工艺，专门生产起亚（KIA）品牌汽车，设计年产能约7万辆。

两座工厂的投产标志着哈萨克斯坦汽车工业正逐步向更高附加值制造迈进，也将为国内汽车市场更新换代提供新的产能支持。

【编译：阿遥】