哈印双边贸易额有望增长至30亿美元

在致辞中，叶斯卡拉耶夫大使向与会者介绍了哈萨克斯坦与印度当前的经贸合作状况，并重点介绍了哈萨克斯坦良好的投资环境与政策优势。他强调，哈萨克斯坦高度重视与印度企业在本国境内共同实施新投资项目的机会。

叶斯卡拉耶夫指出，目前两国的经贸潜力尚未得到充分释放，但未来合作空间巨大。他表示，近期哈印双边贸易额有望增长至30亿美元。

印度企业代表在会上积极提问，关注外国投资者支持机制等实际问题，哈方代表就相关政策进行了详细解答。

双方在会谈中重点探讨了建筑业、信息技术、制药、旅游、工业及可再生能源等领域的合作机遇，并就未来项目对接进行了初步交流。

会议期间还举行了多场商务洽谈，哈方向多家印度企业代表提供了相关投资项目的简介资料。

此外，印度工商联合会领导层表示，计划于今年年底前组织印度企业代表团访问哈萨克斯坦，以推动双方在经贸领域的务实合作。

据悉，印度工商联合会（FICCI）成立于1927年，是印度规模最大、历史最悠久的顶级商业组织之一。其成员包括来自印度各邦的公私营企业、国际公司及地区商会等，共计约30万家。

【编译：木合塔尔·木拉提】