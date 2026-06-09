诺曼·福斯特操刀设计：阿拉木图超级滑雪场有望成全球旅游新地标

叶尔肯巴耶夫表示，该度假区规划滑雪道总长60公里，日均接待能力可达1万人以上。

—度假区约70%的滑雪道为初级难度（绿道和蓝道），对儿童及初学者非常友好。我可以负责任地说，在全球范围内，具备如此高比例初级雪道的滑雪度假区并不多见，-叶尔肯巴耶夫表示。

Фото: Үкімет

与此同时，项目对缆车系统的质量及其公共可及性给予高度重视。为此，项目方选择了拥有90年历史、在90个国家实施近8000个项目的法国ROMA公司负责缆车系统建设。

—我们计划建设11条缆车线路，全部采用现代化宽敞座舱。我们的核心目标是让高山资源真正惠及所有人。无论是老人、带孩子的母亲，还是残障人士，都可以从山脚下的麦迪奥站出发，顺畅抵达海拔3400米的库姆别勒峰。对于退休人员、儿童及残障人士，缆车将实行免费政策，-他补充道。

作为度假区的“门户”，麦迪奥和阔克斋劳站点的建筑设计由诺曼·福斯特创办的福斯特建筑事务所（Foster + Partners）负责。设计的一大亮点是宽阔的观景平台，游客可在此俯瞰阿拉木图市区及伊犁—阿拉套山的全景。

—设计团队从哈萨克传统毡房中汲取灵感，将民族元素融入整体设计之中。建筑结构借鉴了毡房的木质支撑与顶杆形式，上部采光结构则对应毡房的穹顶。这种设计实现了传统元素与现代建筑语言的结合，-叶尔肯巴耶夫介绍。

Фото: Үкімет

所有建筑均计划采用环保木材建设，结构设计与制造由加拿大StructureCraft公司负责。项目将尽量减少大规模土建工程，所有建筑采用可拆卸组装结构。

—该项目的优先目标之一是关注儿童群体。目前，我们正与阿拉木图市政府合作，计划在度假区为在校学生开展体育教学活动。这一模式在欧洲较为普遍。例如，奥地利每年有超过8万名学生参与滑雪课程，瑞士有超过12.8万名学生参加相关冬季体育项目，法国和意大利也均有面向中小学生的国家支持计划，-叶尔肯巴耶夫强调。

Фото: Үкімет

阿拉木图超级滑雪场未来将打造为世界级全年开放的旅游目的地。目前，阔克斋劳峡谷内的徒步线路及高山自行车道综合规划正在推进之中。这也意味着，该度假区不仅面向国内游客，也具备全年吸引国际游客的潜力。