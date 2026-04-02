哈萨克斯坦矿产资源储量有多少？

伊兰·沙尔汗表示，目前哈萨克斯坦全国范围已按照西澳大利亚模式向地质勘探作业全面开放。自2018年以来，哈萨克斯坦持续推进地质与矿产资源利用领域改革，并已取得明显进展。

他指出，近年来私营资本对地质勘探领域的投入大幅增长。当前，哈萨克斯坦境内约有3000家矿产资源利用主体活跃于地质勘探领域，其中不少区域此前尚未开展过勘探作业。

数据显示，2019年至2024年期间，哈萨克斯坦地质勘探领域吸引的投资增长了2.5倍，累计达到10亿美元。

根据哈萨克斯坦工业和建设部数据，目前本国矿产资源基础包括约1万个矿床，其中：

1009个为固体矿产矿床；

359个为油气矿床；

3700个为常见矿产矿床；

4931个为地下水资源点。

在主要矿产资源储量方面，哈萨克斯坦目前拥有黄金约2300吨、石油约43亿吨、天然气约3.8万亿立方米、煤炭约335亿吨以及铁矿石约267亿吨。

此外，2025年通过地质勘探工作，哈萨克斯坦重新评估了一批矿产储量，并首次将17处矿床纳入国家储量登记，其中规模较大的包括Kok-Zhon、Altyn-Shoko和Samombet等矿床。

新增探明储量包括黄金136吨、白银152吨、铜7.5万吨以及磷矿石130万吨。

目前，哈萨克斯坦已发放约3000张固体矿产勘探许可证，并吸引了多家国际矿业企业进入本国市场，包括美国的Cove Capital、澳大利亚的Rio Tinto和Fortescue，以及加拿大的Teck、Barrick Gold、First Quantum、Ivanhoe等企业。

值得一提的是，哈萨克斯坦参议院于去年12月审议并通过了《矿产资源和矿产资源利用法典》修正案，重点涉及油气和铀资源开发领域的制度完善。

【编译：达娜】