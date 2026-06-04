阿斯塔纳拥有哈萨克斯坦最高国旗旗杆

（哈萨克国际通讯社讯）在6月4日哈萨克斯坦国家象征日到来之际，哈通社统计的关于全国主要城市国家国旗旗杆高度的统计数据显示，位于阿斯塔纳国家象征广场的国旗旗杆以111米的高度位居全国第一。

据统计，这座矗立在首都中心区域的旗杆是目前哈萨克斯坦最高的国家国旗旗杆，飘扬其上的蓝色国旗已成为阿斯塔纳的重要城市地标之一。

排名第二和第三位的是科克舍套和奇姆肯特，两地旗杆高度均达到100米。其中，科克舍套的旗杆位于布克帕山顶，而奇姆肯特的旗杆则坐落于新城区奇姆城（Shymcity）Tulip Hall附近。

从整体排名来看，各地区之间竞争十分激烈。塔勒德库尔干以92米位居第四位；卡拉干达、阿特劳和阿克托别三座城市并列第五，高度均为91米。

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根据统计，哈萨克斯坦主要城市国家国旗旗杆高度排名如下：

阿斯塔纳——国家象征广场（111米）； 科克舍套——布克帕山顶（100米）； 奇姆肯特——Shymcity新区Tulip Hall附近（100米）； 塔勒德库尔干——塔勒德库尔干至阿拉木图公路沿线（92米）； 卡拉干达——国家象征广场（91米）； 阿特劳——国家象征广场（91米）； 阿克托别——哈萨克斯坦首任总统中央公园（91米）； 克孜勒奥尔达——国家象征广场（60米）； 塔拉兹——哈萨克斯坦首任总统公园（51米）； 阿拉木图——梅迪奥高山运动综合体附近（40米）； 巴甫洛达尔——独立纪念碑广场（40米）。

数据显示，位于阿拉木图梅迪奥高山运动综合体附近以及巴甫洛达尔独立纪念碑广场的旗杆高度同为40米，并列第十位。

分析认为，这些高耸的国旗旗杆不仅体现了各地对国家象征的尊重，也逐渐成为城市景观的重要组成部分和当地居民引以为豪的建筑地标。

值得一提的是，6月4日是哈萨克斯坦国家象征日。1992年的这一天，独立后的哈萨克斯坦正式批准国旗、国徽和国歌。此后，每年的6月4日都会举行形式多样的纪念活动，以弘扬爱国主义精神，增强社会各界对国家象征的认同与尊重。