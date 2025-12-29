广州广播电视台有关哈萨克斯坦的国际项目正式开拍

据了解，该项目将是纪录片《香港青年在边境城市》的续篇，该片在数字平台上广受欢迎，吸引了数百万观众。

项目的参与者是来自哈萨克斯坦和中国的年轻博主。他们将通过自身的经历，向读者介绍哈萨克斯坦和中国当代青年的旅游潜力、文化、传统和价值观。

- 今年，我们加强了与中国特大城市之一——广州的旅游合作。两国旅行社举行了B2B洽谈会，为中国旅游业代表组织了考察访问，阿斯塔纳航空也开通了广州至阿拉木图的直航航线。我们在中国市场的系统性工作取得了稳步增长。今年前11个月，来自中国的游客人数超过87.6万人次。去年同期，这一数字为65.5万人次。此类项目将有助于哈萨克斯坦扩大其在亚洲主要旅游市场之一的影响力。-哈萨克旅游（Kazakh Tourism）国有股份公司代理董事长达尼耶勒·赛尔詹吾勒说。

在哈萨克斯坦的拍摄将涵盖阿拉木图和阿斯塔纳的主要旅游和文化景点。在阿拉木图，摄制组将熟悉当地的城市环境和美食文化，并参观琼布拉克滑雪场。在阿斯塔纳，该项目将向外国观众展示首都的现代建筑风貌、充满活力的城市发展和基础设施。

【编译：小穆】