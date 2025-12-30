托卡耶夫总统签署有关禁止宣传LGBT的法案

据了解，哈萨克斯坦参议院（议会上院）12月18日在二读审议中批准了该法案。

参议员鲁斯兰·鲁斯帖莫夫表示，该法旨在完善档案领域立法、提升国家档案服务效率，并保护儿童权利。

主要新规包括：

扩大国家档案基金及概念框架，适应数字化时代；

为乡村档案工作者提供额外薪酬；

通过授予“国家”地位提升档案行业形象；

保护青少年免受非传统性关系及恋童癖宣传侵害。

鲁斯帖莫夫参议员强调，该法将现代化档案与文件管理系统，确保文件保存、保护公民社会权利。同时，将保护青少年免受社会非传统宣传影响、推广基于婚姻与家庭机构强化的传统家庭价值观，并在家庭价值观尊重精神下教育儿童。

为落实禁止宣传LGBT的公众请愿，新法补充禁止利用大众传媒、文学、娱乐及其他活动宣传非传统性关系与恋童癖。

“非传统性关系与恋童癖宣传概念”将纳入《哈萨克斯坦共和国儿童权利法》第39条第二、三款。

国际经验分析显示，许多国家已通过立法保护民族价值与传统，包括维护传统家庭机构、保护青少年与儿童免受非传统性关系宣传。

该法被视为哈萨克斯坦强化传统价值观、保护未成年人权益的重要举措。