哈萨克斯坦通货膨胀率有所放缓

据国家统计局数据，8月份，价格降幅主要体现在某些时令水果和蔬菜上。具体而言，土豆价格下降了12.3%，甜椒下降了11.9%，卷心菜下降了9.7%，葡萄下降了8.0%，洋葱下降了7.7%，苹果下降了5.1%，胡萝卜下降了5.0%，柠檬下降了4.7%，甜菜下降了3.6%。梨的价格也下降了1.8%，黄瓜下降了1.5%。

非食品类商品价格方面，二手车价格下降5.3%，平板电脑下降5.0%，医用口罩下降2.9%，医用体温计下降1.9%，电动绞肉机和婴儿尿布下降0.8%。

按年计算，2026年8月通货膨胀率为9.8%（今年7月为10.2%）。非食品价格上涨11.4%，食品价格上涨9.5%，付费服务价格上涨8.9%。

与去年8月相比，部分水果和蔬菜的价格持续下降。具体而言，甜菜价格下降了46.8%，黄瓜下降了39.9%，西红柿下降了13.6%，苹果下降了10.6%，大蒜下降了7.2%，橘子下降了5.9%，卷心菜下降了5.2%，香蕉下降了4.2%，橙子下降了2.6%。

与2025年8月相比，非食品类商品价格方面，国产新车价格下降16.9%，电钻和螺丝刀下降8.0%，空调下降7.6%，医用绷带下降3.1%。

消费者价格指数（CPI）用于衡量通货膨胀水平，每月计算一次。监测对象涵盖537个商品和服务项目的关税和价格。自2018年以来，通货膨胀的动态变化可通过专门开发的交互式仪表盘查看，该仪表盘包含各项指标。